国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第五个交易日上扬，受需求支撑

路透新加坡6月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第五个交易日上扬，触及每吨139.98美元，为5月10日以来最高，因受需求支撑。

菲律宾JG Summit Petrochemical Corp启动该国第一座石脑油裂解厂，并向西方贸易商买进3万吨7月初交货的现货船货。

交易商预期从现在开始会有稳定的需求，因该公司需要为这座6月8日投入运作的新裂解厂进口石脑油。

该裂解厂年产能32万吨，目前利用率约70-80%。

亚洲汽油裂解价差大致持平在每桶7.58美元，亚洲地区库存充足。

新加坡现货市场有五笔交易，其中四笔为汽油交易。

摩科瑞出售一批95-辛烷值汽油船货给中国石油，7月2-6日装运，每桶120.10美元。

维多向Gunvor买进一批95-辛烷值汽油船货，7月6-10日装运，每桶119.70美元，另外买进一批92-辛烷值汽油船货，7月1-5日装运，每桶117.50美元。

维多也向壳牌买进一批92-辛烷值汽油船货，6月30日至7月4日装运，每桶117.60美元。

壳牌向道达尔买进一批8月下半月石脑油船货，每吨952美元。(完)

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