国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第五个交易日上扬，受需求支撑

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透新加坡6月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第五个交易日上扬，触及每吨139.98美元，为5月10日以来最高，因受需求支撑。
菲律宾JG Summit Petrochemical Corp启动该国第一座石脑油裂解厂，并向西方贸易商买进3万吨7月初交货的现货船货。
交易商预期从现在开始会有稳定的需求，因该公司需要为这座6月8日投入运作的新裂解厂进口石脑油。
该裂解厂年产能32万吨，目前利用率约70-80%。
亚洲汽油裂解价差大致持平在每桶7.58美元，亚洲地区库存充足。
新加坡现货市场有五笔交易，其中四笔为汽油交易。
摩科瑞出售一批95-辛烷值汽油船货给中国石油，7月2-6日装运，每桶120.10美元。
维多向Gunvor买进一批95-辛烷值汽油船货，7月6-10日装运，每桶119.70美元，另外买进一批92-辛烷值汽油船货，7月1-5日装运，每桶117.50美元。
维多也向壳牌买进一批92-辛烷值汽油船货，6月30日至7月4日装运，每桶117.60美元。
壳牌向道达尔买进一批8月下半月石脑油船货，每吨952美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。