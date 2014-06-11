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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 21:33 BJT

美国热股：欧盟深入调查关于苹果等企业的税务裁定，苹果股价盘初下跌

路透6月11日 - 欧盟执委会周三表示，已启动三个深入调查，调查爱尔兰、荷兰和卢森堡有关苹果 、星巴克 和菲亚特 旗下部门Fiat Finance and Trade的税务决定。

苹果股价周二收报94.25美元，周三盘初下跌0.23%。星巴克周二收报74.6美元，周三盘初下跌0.6%。(完)
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