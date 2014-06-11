版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 21:37 BJT

美国热股：Synaptics将收购iPhone显示晶片供应商，股价盘初劲扬逾20%

路透6月11日 - 触屏晶片(芯片)制造商Synaptics 称，将以4.75亿美元收购iPhone显示晶片独家供应商Renesas SP Drivers，从而可能赢回苹果 这个客户。

Synaptics股价周二收报66.52美元，周三盘初劲扬逾20%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐