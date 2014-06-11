版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 21:34 BJT

美国热股：美国银行与司法部和解协商陷入僵局，股价盘初下跌2%

路透6月11日 - 纽约时报报导称，美国银行 和美国司法部就抵押贷款投资诉讼和解所进行的协商陷入僵局。

美国银行股价周二收报15.92美元，周三盘初下跌2.12%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐