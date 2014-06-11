美国热股：美国银行与司法部和解协商陷入僵局，股价盘初下跌2%

美国热股：美国银行季度获利大增44%，盘初小涨
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透6月11日 - 纽约时报报导称，美国银行 和美国司法部就抵押贷款投资诉讼和解所进行的协商陷入僵局。
美国银行股价周二收报15.92美元，周三盘初下跌2.12%。(完)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)