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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 21:42 BJT

美国热股：AIG任命新执行长，股价盘初下跌

路透6月11日 - 美国国际集团(AIG) 表示，Peter Hancock将接替Robert Benmosche担任执行长暨总裁，9月1日上任。

AIG股价周二收报55.01美元，周三盘初下跌0.82%。(完)
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