美国热股：AIG任命新执行长，股价盘初下跌

东南亚股市：多数收涨，因投资人暂时放下朝鲜紧张局势

路透4月18日 - 多数东南亚股市周二收涨，从近期的跌势中回升，因投资人暂时放下朝鲜的紧张局势，寻找本地市场的交投诱因。 印尼股市 收涨0.5%，受银行股上涨拉动。两家银行Bank Rakyat Indonesia 和Bank Mandiri 分别上涨3.6%和1.1%。 上日，地缘政治担忧盖过印尼好于预期的3月出口数据，导致印尼股市收跌0.7%。 马来西亚股市 连续第二个交易日收高。 越南股市 结束四日连跌，收高0.6%，逆转盘中稍早跌势。 新加坡海峡时报指数 回吐稍早涨幅，小幅收低，因油气类股受油价下跌冲击，吉 宝企业 跌0.4%。 泰国股市 小幅收低。 涨跌 当日 今年以来 2016年