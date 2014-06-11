美国热股：AIG任命新执行长，股价盘初下跌

投行观点：雅诗兰黛目标价上调至91美元，评级为持有--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透6月11日 - 美国国际集团(AIG) 表示，Peter Hancock将接替Robert Benmosche担任执行长暨总裁，9月1日上任。
AIG股价周二收报55.01美元，周三盘初下跌0.82%。(完)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透4月18日 - 多数东南亚股市周二收涨，从近期的跌势中回升，因投资人暂时放下朝鲜的紧张局势，寻找本地市场的交投诱因。 印尼股市 收涨0.5%，受银行股上涨拉动。两家银行Bank Rakyat Indonesia 和Bank Mandiri 分别上涨3.6%和1.1%。 上日，地缘政治担忧盖过印尼好于预期的3月出口数据，导致印尼股市收跌0.7%。 马来西亚股市 连续第二个交易日收高。 越南股市 结束四日连跌，收高0.6%，逆转盘中稍早跌势。 新加坡海峡时报指数 回吐稍早涨幅，小幅收低，因油气类股受油价下跌冲击，吉 宝企业 跌0.4%。 泰国股市 小幅收低。 涨跌 当日 今年以来 2016年
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。