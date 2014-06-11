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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 21:35 BJT

美国热股：IBM拟出售晶片制造业务，股价盘初下跌

路透6月11日 - 彭博社引述知情人士报导称，国际商业机器(IBM)公司 正接近敲定将其芯片(晶片)制造业务售予代工芯片制造商Globalfoundries的交易。

IBM股价周二收报184.29美元，周三盘初下跌0.28%。(完)
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