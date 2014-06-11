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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 21:41 BJT

美国热股：摩根士丹利料将完成出售两项实体大宗品业务，股价盘初下跌

路透6月11日 - 摩根士丹利 执行长戈尔曼(James Gorman)表示，该公司料将在第三季完成出售两项实体大宗商品交业务的交易。

摩根士丹利股价周二收报32.08美元，周三盘初下跌1.28%。(完)
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