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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 21:39 BJT

美国股市：开低，自纪录高点回落

路透纽约6月11日 - 美国股市周三开盘下跌，指数仍徘徊在接近纪录高点水准，投资人找不到进一步追高的理由。

道琼工业指数 盘初下跌64.69点或0.38%，报16,881.23点；标准普尔500指数 跌7.28点或0.37%，报1,943.51点；Nasdaq综合指数 跌17.78点或0.41%，报4,320.22点。(完)
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