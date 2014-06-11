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债券 | 2014年 6月 11日 星期三 23:57 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，市场预期南非信贷评等将被下调

路透约翰内斯堡6月11日 - 南非兰特兑美元周三下跌，对南非信贷评等在本周末可能被下调，投资者感到不安。

市场为4月矿业产出同比将下跌作准备，因为期五个月的铂金罢工已冲击全球三大铂金矿商的矿场运作。

1524 GMT，兰特兑美元 报10.7555，较周二纽约汇市收盘价下跌0.47%。

惠誉和标准普尔将在周五公布南非的最新信贷评等，分析师认为，鉴于南非经济成长乏力，且矿工薪资问题可能导致罢工持续，预期南非的评等将下降至少一个级距。(完)
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