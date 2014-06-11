南非汇市：兰特兑美元下跌，市场预期南非信贷评等将被下调

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透约翰内斯堡6月11日 - 南非兰特兑美元周三下跌，对南非信贷评等在本周末可能被下调，投资者感到不安。
市场为4月矿业产出同比将下跌作准备，因为期五个月的铂金罢工已冲击全球三大铂金矿商的矿场运作。
1524 GMT，兰特兑美元 报10.7555，较周二纽约汇市收盘价下跌0.47%。
惠誉和标准普尔将在周五公布南非的最新信贷评等，分析师认为，鉴于南非经济成长乏力，且矿工薪资问题可能导致罢工持续，预期南非的评等将下降至少一个级距。(完)
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)