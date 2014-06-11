USDA月报：6月11日全球农作物主要信息

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透6月11日 - 美国农业部(USDA)周三公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下: 全球供需预估
2014/15 2013/14
6月 5月 6月 小麦(百万吨) 澳洲产量 25.50 25.50 27.00 澳洲出口 18.50 18.50 19.50 阿根廷产量 12.50 12.50 10.50 阿根廷出口 6.50 6.50 2.00 欧盟产量 146.25 144.88 143.32 欧盟出口 28.00 27.50 30.00 加拿大产量 28.50 28.50 37.50 加拿大出口 21.00 21.00 22.00 中国产量 124.00 123.00 121.72 中国进口 3.00 3.00 7.00 大豆(百万吨) 巴西产量 91.00 91.00 87.50 巴西出口 45.00 45.00 45.50 巴西进口 0.50 0.15 0.55 阿根廷产量 54.00 54.00 54.00 阿根廷出口 9.00 9.00 8.50 中国进口 72.00 72.00 69.00 豆油(百万吨) 中国进口 1.35 1.35 1.28 玉米(百万吨) 阿根廷产量 26.00 26.00 24.00 阿根廷出口 16.00 16.00 13.50 南非产量 13.50 13.50 14.50 南非出口 2.20 2.20 3.00 中国产量 220.00 220.00 217.73 中国出口 0.10 0.10 0.10 中国进口 3.00 3.00 4.00 棉花(百万包) 中国产量 29.50 29.50 32.00 中国年末库存 60.76 60.51 60.31 中国出口 0.05 0.05 0.05 中国进口 8.00 8.50 13.50 印度产量 28.50 28.50 30.50(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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