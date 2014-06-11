金属期市：锌价徘徊在15个月高位附近，期铜回稳

* 中国扩大对金属融资欺诈的调查

* 上海保税区铜溢价跌10美元至70-90美元－上海金属网

路透伦敦6月11日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周三徘徊在15个月高位附近，投资人关注库存减少以及明年供应可能出现短缺的情况。铜价持稳，近期在中国港口调查金属融资欺诈后，铜价下挫。

LME锌库存减少1,100吨，至694,650吨，为四年半最低。明年全球最大型锌矿之一将关闭，可能造成供应进一步收紧。

中国五矿资源(MMG) 在澳洲的Century锌矿预计将在明年年中开采枯竭，该矿附近的Dugald River矿预计无法按计划在明年年底投运，因地面条件恶劣。

但Fast Markets研究部主管William Adams对锌目前升势的可持续性持疑，认为市场在去年12月和今年1月就已预计到了大部分的供应问题。

LME三个月期锌 触及去年2月来最高的2,146美元，但之后由升转跌，收盘没有成交，买盘最后报2,125美元，跌0.3%。

LME期铜 收高0.2%，报6,990美元，周二一度跌至5月7日来最低的6,628美元。

根据上海金属网，上海保税区铜溢价周三又跌了10美元，报70-90美元，一周前报105-125美元。

一商品对冲基金高管表示，中国对铜和铝融资调查可能扩大至铁矿石和大豆等其他商品。

中国央行周三在其发布的2013年年报中称，将继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，进一步优化金融资源配置，改善和优化融资结构和信贷结构。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

其他金属方面，三个月期镍 盘中跌至一个月最低的18,250美元，收跌2.5%，报每吨18,305美元。三个月期锡 盘中触及三个月低点22,618美元，之后缩减跌幅，收低0.2%，报每吨22,825美元。三个月期铅 收跌0.7%，报每吨2,125美元。三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报1,866美元，当日跌1.7%。(完)

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