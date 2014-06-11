欧洲股市：下跌，因汉莎航空发出盈警拖累旅游股重挫

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* 航空股下跌，此前汉莎航空发出盈利警告
* 汉莎航空暴跌14%，法航荷航急跌7%
* 德国股市返回万点关口以下
* FTSEurofirst 300指数收低0.5%，报1,391.59点
* 一些交易商说，股市短暂回落
路透伦敦6月11日 - 欧洲股市周三从数年高位回落，因德国的汉莎航空(Lufthansa AG) 发出盈利警告，拖累旅游股下跌。
汉莎航空股价放量暴跌14.2%，此前公司称，将不会实现未来两年的盈利目标，其股价下跌拉低其他的航空股下滑。
法航荷航 急跌7%，International Consolidated Airlines Group 大跌3%，欧元区STOXX Europe 600旅游和悠闲指数 下挫1.5%。
汉莎航空的消息令较广泛的德国市场承压，德国DAX指数 收低0.79%，至9,949.81点，从本周稍早触及10,033.74点的纪录高位回落。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.5%，报1,391.59点，本周稍早曾升至逾六年高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收低0.8%，报3,289.09点。
Berkeley Futures联席董事Richard Griffiths预期，未来几个交易日，欧洲股市将小幅下滑。
他表示，德国DAX指数可能跌至9,600点，欧元区STOXX 50指数可能回落至3,100点，但他预期，任何回调将是短暂，因欧洲央行措施提供了“安全网”。
德国银行MM Warburg市场策略师Matthias Thiel也预期，欧洲股市将很快恢复上行趋势，德国DAX指数将重返万点以上。
英国富时100指数 收低0.5%，收报6,838.87点。法股CAC-40指数 收跌0.87%，报4,555.11点。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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