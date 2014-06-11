纽约期市：忧虑巴西收成令咖啡期货收涨近4%，期糖下跌

路透纽约/伦敦6月11日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周三上涨，指标阿拉比卡咖啡期货升幅为约一个月来最大，罗布斯塔咖啡期货录得2月来最大单日涨幅，因交易商担心巴西乾旱将损及收成。
期糖连跌第二日，因巴西甘蔗压榨速度迅速，暗示毋须忧虑供应问题，令原糖和白糖市场下滑。
可可小涨，消费稳定上升和商业买家的对冲活动为市场提供支撑。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 大涨6美分，或3.6%，收报每磅1.7430美元，为5月15日来最大单日涨幅。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 劲涨66美元，或3.5%，收报每吨1,960美元，为2月19日来最大单日涨幅。罗布斯塔咖啡豆出产于越南，但价格往往受到阿拉比卡咖啡期货影响。
ICE-7月原糖期货 收跌0.16美分，或0.8%，报每磅16.81美分。LIFFE-8月白糖合约 收跌4.30美元，或0.9%，报每吨456.20美元。
ICE-9月可可合约 收高17美元，或0.8%，报每吨3,102美元。LIFFE-9月可可期货 涨10英镑，或0.5%，报每吨1,958英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)