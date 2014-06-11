版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 12日 星期四 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.6%，Nasdaq指数收跌0.14%

路透纽约6月11日 - 美国股市周三下跌，道指和标普500指数从近期触及的纪录高位回落，此前世界银行下调全球经济增长预估。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌102.04点，或0.60%，至16,843.88点；标准普尔500指数 收低6.90点，或0.35%，至1,943.89点；Nasdaq指数 收跌6.07点，或0.14%，至4,331.93点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐