全球金市：钯金触及13年半高位，因忧虑供应

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
* 南非罢工没有和解迹象
* 金价基本持平，投资兴趣不高
路透纽约/伦敦6月11日 - 钯金周三上涨至2001年初来最高水平，因南非为期五个月的罢工令人继续忧虑供应问题，促使投资者买入。
钯金今年迄今大涨20%，受南非罢工支撑。
南非主要矿工工会和主要铂金群金属（PGMs）矿商的新一轮薪资谈判周一破裂，引发钯金价格本周迄今上涨2%。
现货钯金周三触及每盎司862.50美元的峰值，此为2001年2月来最高水平。在1922 GMT，上涨0.8%，报859.75美元。纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月钯金合约 收涨5.60美元，报860.15美元。
“罢工没有很快得到解决的迹象。我们将看到劳工纠纷持续，从而推高价格，”Sica Wealth首席投资长Jeffrey Sica说。
现货铂金 上升0.4%，报1,479.10美元。
其他贵金属方面，现货金 小跌0.14美元，报每盎司1,260.35美元，仍留守在上周触及的1,240.61美元的四个月低位上方。
纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金 表现好于现货金，收高1.10美元，报每盎司1,261.20美元。
路透初步数据显示，黄金成交量不到80,000口，为30日均值160,000口的大约一半，反映对黄金的投资兴致疲弱。
现货银 小升0.2%，报每盎司19.15美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1261.20 1.10 0.1 1257.90 1265.50 72,173 COMEX白银期货 19.213 0.003 0.0 19.190 19.360 15,800 COMEX铂金期货 1481.10 -1.10 -0.1 1474.80 1488.40 11,586 COMEX钯金期货 860.15 5.60 0.7 851.95 864.60 4,271 现货金 1260.35 -0.14 0.0 1258.40 1265.00 现货银 19.150 0.030 0.2 19.180 19.310 现货铂金 1479.10 5.70 0.4 1475.00 1485.00 现货钯金 857.70 5.70 0.7 853.45 862.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
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