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市场报道 | 2014年 6月 12日 星期四 04:53 BJT

加拿大股市：基本持稳，资源股上涨抵销全球经济成长忧虑

路透多伦多6月11日 - 加拿大主要股指周三几无变动，因商品价格上升扶助提振自然资源类股，抵销全球经济前景迟滞带来的负面人气。

金、银、铜和油价格均上涨，推高这些资源生产企业的股价。

世界银行周二调降对全球经济增长率的预估，表示从乌克兰危机到美国冬季异常严寒等一系列事件，遏制了今年上半年的经济扩张势头。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 小跌12.25点，或0.08%，收报14,892.13点。

10大类股中五类收低，金融股下跌0.4%，能源股攀升0.3%，因油价上涨，包括矿业股在内的材料板块上扬0.7%。(完)
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