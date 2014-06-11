新西兰央行：如预期将利率上调25个基点至3.25%，暗示未来将进一步升息

标题新闻：英国民众可利用提前大选表明其希望与欧盟保持怎样的关系-欧洲议会英退主要谈判代表
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透惠灵顿6月12日 - 新西兰央行周四将指标利率上调25个基点至3.25%，一如市场预期，且暗示随着经济动能增加，央行将继续收紧货币政策，保持通胀受控。
接受路透调查的17名分析师中有16位预计此次会升息，这是央行自3月开始货币收紧周期以来第三次升息。
在新西兰央行公布升息前，金融市场消化央行将升息25个基点的机率为95%，且在未来12个月升息96个基点。
新西兰央行称，利率上调的速度和幅度取决于通胀和经济数据，新西兰利率恢复至更为中性的水平至关重要。央行预计，2014年通胀将处于目标区间的下部，2014年底CPI年率为1.5%，2015年底为1.9%。
新西兰央行说，建筑业的通胀压力预计较大，总体通胀仍然温和，新西兰成长更加自持。
央行表示，经济的成长动能已相当可观，主要经济体的复苏势头已确立，但幅度仍然不大。近期商品价格走低将使农场来年的收入减少。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。