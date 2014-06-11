新西兰央行：如预期将利率上调25个基点至3.25%，暗示未来将进一步升息

路透惠灵顿6月12日 - 新西兰央行周四将指标利率上调25个基点至3.25%，一如市场预期，且暗示随着经济动能增加，央行将继续收紧货币政策，保持通胀受控。

接受路透调查的17名分析师中有16位预计此次会升息，这是央行自3月开始货币收紧周期以来第三次升息。

在新西兰央行公布升息前，金融市场消化央行将升息25个基点的机率为95%，且在未来12个月升息96个基点。

新西兰央行称，利率上调的速度和幅度取决于通胀和经济数据，新西兰利率恢复至更为中性的水平至关重要。央行预计，2014年通胀将处于目标区间的下部，2014年底CPI年率为1.5%，2015年底为1.9%。

新西兰央行说，建筑业的通胀压力预计较大，总体通胀仍然温和，新西兰成长更加自持。

央行表示，经济的成长动能已相当可观，主要经济体的复苏势头已确立，但幅度仍然不大。近期商品价格走低将使农场来年的收入减少。(完)