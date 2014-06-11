澳新经济指标预测--6月12日-6月19日****

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月9日当周 6月12日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 增加1 增加1.42 全职就业人数(万人) -- 增加1.42 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 5.9% 5.8% 2200 新西兰采购经理人指数(PMI) 5月 -- 55.20 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- +0.6% 6月13日(五) 暂无重要经济数据 6月16日当周 6月16日(一) 暂无重要经济数据 6月17日(二) 0130 澳洲新车销售 5月 -- 持平 2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 -- 赤字14.3 截至3月31日的年度经常帐 -- 赤字75.5 6月18日(三) 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季) 第一季 -- +0.9% (根据生产计算，较上年同期) -- +3.1% 6月19日(四) 暂无重要经济数据 (完)
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。