日韩经济指标预测--6月12日-6月19日****

台湾新债：国泰人寿将发无到期日次顺位公司债，利率定在3.3%--消息
路透台北4月18日 - 两位市场消息人士周二透露，台湾资产最大金控--国泰金控旗下国泰人寿将发行无到期日累积次顺位公司债，金额近350亿台币，发行利率定在3.3%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月9日当周 6月11日(三) 2350 日本机械订单(较上月) 4月 -11.9% +19.1% (较上年同期) +13.2% +16.1% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,213 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超817 6月12日(四) 0100 韩国央行利率决定 6月 2.5% 2.5% 6月13日(五) 0430 日本工业生产 4月修正值 -- -2.5% 产能利用率指数(较前月) 4月 -- +0.4% 6月16日当周 6月16日(一) 暂无重要经济指标 6月17日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 5月 -- +5.1% 进口(较上年同期) -- +3.4% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差8,089 6月18日(三) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.3% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 6月 -- 正19 6月19日(四) 暂无重要经济指标 (完)
路透台北4月18日 - 两位市场消息人士周二透露，台湾资产最大金控--国泰金控旗下国泰人寿将发行无到期日累积次顺位公司债，金额近350亿台币，发行利率定在3.3%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
0845GMT * 澳元/美元跌至0.7539，受铁矿石价格大幅下跌拖累 * 大连铁矿石周二收跌6.5% * 0.7596为澳元/美元亚洲时段高位。周一的0.7612为13日高位 * 支撑位0.7526为0.7473-0.7612的61.8%的回档位，0.7522为100日移动均线切入位 * 亚洲低位0.7555现为阻力位。纽约时段0.7550处有10亿澳元的期权到期 * 澳洲央行受低迷就业市场和楼市过热掣肘(完) (编译 王琛；审校 张明钧)