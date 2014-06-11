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市场报道 | 2014年 6月 12日 星期四 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.39 +1.08 +2.38 2697703

搜狐 58.23 +1.90 +3.37 495167

网易 72.53 +0.14 +0.19 950286

百度 176.51 +0.37 +0.21 3249646

台湾

台湾积体电路 21.13 -0.17 -0.80 1460028

联电 2.39 +0.04 +1.70 218124

日月光 6.51 -0.05 -0.76 196977

硅品精密 8.32 +0.02 +0.24 613916

和信超媒体 1.08 +0.00 +0.00 266053

友达 3.98 +0.05 +1.27 67007

中华电信 31.86 -0.25 -0.78 16066

台湾国际航电 60.79 -0.04 -0.07 661503

香港

中国移动 48.55 -0.70 -1.42 170198

中国联通 15.01 -0.08 -0.53 75163

中国电信 49.58 -0.43 -0.86 6876

中芯国际 4.08 +0.00 +0.00 5425

电讯盈科 5.46 +0.09 +1.68 759

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
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