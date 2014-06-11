《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月11日

美国热股：高盛季度获利受交易营收拖累不及预期，盘初急跌逾3%
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 46.39 +1.08 +2.38 2697703
搜狐 58.23 +1.90 +3.37 495167
网易 72.53 +0.14 +0.19 950286
百度 176.51 +0.37 +0.21 3249646
台湾
台湾积体电路 21.13 -0.17 -0.80 1460028
联电 2.39 +0.04 +1.70 218124
日月光 6.51 -0.05 -0.76 196977
硅品精密 8.32 +0.02 +0.24 613916
和信超媒体 1.08 +0.00 +0.00 266053
友达 3.98 +0.05 +1.27 67007
中华电信 31.86 -0.25 -0.78 16066
台湾国际航电 60.79 -0.04 -0.07 661503
香港
中国移动 48.55 -0.70 -1.42 170198
中国联通 15.01 -0.08 -0.53 75163
中国电信 49.58 -0.43 -0.86 6876
中芯国际 4.08 +0.00 +0.00 5425
电讯盈科 5.46 +0.09 +1.68 759
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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