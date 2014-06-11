更新版 1-新西兰央行：一如预期加息，并预示将会进一步收紧政策

分析师认为，新西兰央行似乎希望不要给人留下其对抗通胀的态度有所松懈的印象。

“他们仍然希望让利率达到更加中性的水平，这次明确重申了他们的紧缩立场。”RBC Capital Markets策略师Michael Turner说。“央行可能倾向于在7月再次加息，而后可能暂时不动。”

Turner称，中性利率可能在什么样的水平，这个问题依然见仁见智。“有人觉得可能在5%左右，但在目前低利率的全球环境下又似乎太高了。”

按照利率期货市场 的走势，未来12个月利率可能上升96个基点，但由于通胀稳定且本币持续走强，市场揣测新西兰央行可能放慢加息步伐。

新西兰第一季年通胀率略为下降至1.5%，后来的薪资、就业和消费者及企业信心数据都较为温和，因此央行在未来加息的问题上不妨循序渐进。

央行表示，尽管幅度不大，但主要经济体的复苏势头已确立，预计全球通胀压力和刺激政策还将会持续一段时间。(完)