更新版 1-新西兰央行：一如预期加息，并预示将会进一步收紧政策

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
分析师认为，新西兰央行似乎希望不要给人留下其对抗通胀的态度有所松懈的印象。
“他们仍然希望让利率达到更加中性的水平，这次明确重申了他们的紧缩立场。”RBC Capital Markets策略师Michael Turner说。“央行可能倾向于在7月再次加息，而后可能暂时不动。”
Turner称，中性利率可能在什么样的水平，这个问题依然见仁见智。“有人觉得可能在5%左右，但在目前低利率的全球环境下又似乎太高了。”
按照利率期货市场 的走势，未来12个月利率可能上升96个基点，但由于通胀稳定且本币持续走强，市场揣测新西兰央行可能放慢加息步伐。
新西兰第一季年通胀率略为下降至1.5%，后来的薪资、就业和消费者及企业信心数据都较为温和，因此央行在未来加息的问题上不妨循序渐进。
央行表示，尽管幅度不大，但主要经济体的复苏势头已确立，预计全球通胀压力和刺激政策还将会持续一段时间。(完)
(编译 孙茉莉/龚芳/郑茵 审校 徐文焰)
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。