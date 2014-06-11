全球金融：中国建设银行将在伦敦提供人民币清算服务--FT

路透6月11日 - 英国金融时报(FT)援引知情消息人士报导，中国建设银行 被选中成为首家在伦敦为人民币交易提供清算服务的银行。建行是中国第二大银行。

建行将帮助伦敦巩固其作为全球外汇交易中心的地位，目前全球各地的金融中心纷纷想从离岸人民币交易这一快速增长的市场中分一杯羹。

金融时报称，中国国家总理李克强预计将在下周到访伦敦参加一年度峰会时宣布这项交易。

该报引述的消息人士称，尽管最初外界预期中国银行会被选中，但最后选择的是建行。其并称，这项决定是由北京而不是伦敦做出的。

英国财政部拒绝对此置评。

英国和中国上个月签署协议计划建立清算服务，当时签协议的前几天中国刚与德国达成了类似协议。中国很受英国政府重视，因为英国想提高自己的出口，包括实力雄厚的金融服务业出口。

据普华永道，香港目前是全球最大的离岸人民币存款中心。台湾、新加坡和澳门的人民币存款也高于卢森堡、巴黎和伦敦。纽约比这几个欧洲国家更低。

英国的初衷是成立一个能与香港主要清算架构互补的伦敦清算行，减轻西方国家时区的资金转移压力。(完)