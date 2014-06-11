中美关系：中国须加速改革，尽管改革举措可能带来各种冲击--美财长

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
2014年开局不佳，寒冬打击商业活动，但外界仍乐观看待美国年内经济成长景况。
杰克卢还指出，政界对医保方案，债务上限，及预算问题的争议已然消退。
他表示，这将为全面讨论如何处理结构性经济问题预先舖路：即如何修改企业税制，刺激基础设施建设投资，以及改革移民法规以提高劳动力。(完) (编译 徐文焰/龚芳; 审校 王兴亚)
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。