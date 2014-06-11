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亚洲 | 2014年 6月 12日 星期四 07:49 BJT

中美关系：中国须加速改革，尽管改革举措可能带来各种冲击--美财长

2014年开局不佳，寒冬打击商业活动，但外界仍乐观看待美国年内经济成长景况。

杰克卢还指出，政界对医保方案，债务上限，及预算问题的争议已然消退。

他表示，这将为全面讨论如何处理结构性经济问题预先舖路：即如何修改企业税制，刺激基础设施建设投资，以及改革移民法规以提高劳动力。(完) (编译 徐文焰/龚芳; 审校 王兴亚)
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