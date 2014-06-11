中国企业：阿里巴巴在美电商平台11main.com上线，挑战亚马逊和eBay

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透6月11日 - 中国电商巨擘阿里巴巴集团IPO-ALIB.N周三在美国推出首个直接面向消费者的购物平台11main.com，在亚马逊和eBay主场向他们发起挑战。
阿里巴巴称，11main.com目前处于试运营阶段，将提供种类繁多的商品，包括“在大型零售店和其它大型电商网站买不到的商品。”
该网站周三早间贴出“即将上线”的信息，并称:“我们的商户目前在卸货做准备。”
该网站对入驻商家采取邀请制，阿里巴巴称这个平台会汲取“本地购物街的经验”，将出售包括时装/设计、家居/户外，珠宝/手表在内的各种商品。
阿里巴巴目前在为美国上市做准备。
路透早在2月就曾报导过，阿里巴巴将在美国推出一个电商网站。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。