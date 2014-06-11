中国企业：阿里巴巴在美电商平台11main.com上线，挑战亚马逊和eBay

路透6月11日 - 中国电商巨擘阿里巴巴集团IPO-ALIB.N周三在美国推出首个直接面向消费者的购物平台11main.com，在亚马逊和eBay主场向他们发起挑战。

阿里巴巴称，11main.com目前处于试运营阶段，将提供种类繁多的商品，包括“在大型零售店和其它大型电商网站买不到的商品。”

该网站周三早间贴出“即将上线”的信息，并称:“我们的商户目前在卸货做准备。”

该网站对入驻商家采取邀请制，阿里巴巴称这个平台会汲取“本地购物街的经验”，将出售包括时装/设计、家居/户外，珠宝/手表在内的各种商品。

阿里巴巴目前在为美国上市做准备。

路透早在2月就曾报导过，阿里巴巴将在美国推出一个电商网站。(完)