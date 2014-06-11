《焦点》调查忧虑令中国铜融资交易开始停滞，拖累铜价

两类交易中均使用仓单作为所有权凭证，银行也一直在忙着进行核查，因为青岛方面的调查让人担心，他们持有的金属或许并不存在。

目前中国相关机构正在青岛调查金属仓单重复用作融资抵押的问题，此消息震动了市场，很多人担心这样的问题可能在其它港口也存在，并引发当局对利用金属融资活动的打击。

东南亚一家银行的大宗商品融资主管表示，迄今为止，尚无迹象显示这种行为扩散到其它领域，但银行业仍然紧张不已，正核查自己在仓储方面的曝险。

高盛的一份报告认为，银行业有可能普遍提高对中国大宗商品融资交易的门槛，以便全面降低这一领域内的曝险。具体做法可能是提高融资成本，而这将会削弱铜融资交易的利润率，使更多铜被释放到市场上。

高盛在3月时估计中国大宗商品融资交易金额高达1,600亿美元，约占该国短期外汇贷款总额的31%左右。

“如果发现更多类似情况，银行业的整体曝险可能大幅下降，导致回购交易以及中国大宗商品融资交易陷入一窝蜂叫停的混乱局面，”该银行称。

不过，一些市场人士预期，尽管成本可能会升高，但融资需求仍会相当稳定，因为银行如果全面弃守这块业务，最终不仅会丢失客户业务，他们自己也将蒙受损失。