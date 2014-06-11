《焦点》调查忧虑令中国铜融资交易开始停滞，拖累铜价

标题新闻：英国民众可利用提前大选表明其希望与欧盟保持怎样的关系-欧洲议会英退主要谈判代表
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
两类交易中均使用仓单作为所有权凭证，银行也一直在忙着进行核查，因为青岛方面的调查让人担心，他们持有的金属或许并不存在。
目前中国相关机构正在青岛调查金属仓单重复用作融资抵押的问题，此消息震动了市场，很多人担心这样的问题可能在其它港口也存在，并引发当局对利用金属融资活动的打击。
东南亚一家银行的大宗商品融资主管表示，迄今为止，尚无迹象显示这种行为扩散到其它领域，但银行业仍然紧张不已，正核查自己在仓储方面的曝险。
高盛的一份报告认为，银行业有可能普遍提高对中国大宗商品融资交易的门槛，以便全面降低这一领域内的曝险。具体做法可能是提高融资成本，而这将会削弱铜融资交易的利润率，使更多铜被释放到市场上。
高盛在3月时估计中国大宗商品融资交易金额高达1,600亿美元，约占该国短期外汇贷款总额的31%左右。
“如果发现更多类似情况，银行业的整体曝险可能大幅下降，导致回购交易以及中国大宗商品融资交易陷入一窝蜂叫停的混乱局面，”该银行称。
不过，一些市场人士预期，尽管成本可能会升高，但融资需求仍会相当稳定，因为银行如果全面弃守这块业务，最终不仅会丢失客户业务，他们自己也将蒙受损失。
“我并不认同铜融资交易完蛋、融资需求即将崩跌的观点，”第一位交易员说。“这并不会改变供需关系，但会改变市场机制。”(完)
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路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。