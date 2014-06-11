英国经济：5月房价涨幅高于预期，但未来一年涨幅料缩小--RICS

英国央行表示，希望首先通过管控抵押贷款来应对任何过热现象，这样才不会让过早升息损害经济的整体复苏。

抵押贷款批准件数近月以来一直下滑，RICS调查也显示新屋入市数量不断减少，延续了5月的趋势。

伦敦自2012年6月以来首次出现新屋需求下滑。该地方房价一直保持最快的增速。

受访者对未来一年房价的预期也创下12月以来最低。其预计房价未来12个月上涨3.6%，4月调查为增长3.9%。

“这部分可能是源于抵押贷款市场审查的影响，部分可能是因为媒体上有很多泡沫言论，还可能因为英国央行近期辞令一定程度上改变了预期，”RICS资深分析师Josh Miller表示。

英国央行总裁卡尼曾表示，房地产市场对英国经济构成最大威胁。过去一年，英国经济出现了惊人的快速复苏。