英国经济：5月房价涨幅高于预期，但未来一年涨幅料缩小--RICS

标题新闻：英国民众可利用提前大选表明其希望与欧盟保持怎样的关系-欧洲议会英退主要谈判代表
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
英国央行表示，希望首先通过管控抵押贷款来应对任何过热现象，这样才不会让过早升息损害经济的整体复苏。
抵押贷款批准件数近月以来一直下滑，RICS调查也显示新屋入市数量不断减少，延续了5月的趋势。
伦敦自2012年6月以来首次出现新屋需求下滑。该地方房价一直保持最快的增速。
受访者对未来一年房价的预期也创下12月以来最低。其预计房价未来12个月上涨3.6%，4月调查为增长3.9%。
“这部分可能是源于抵押贷款市场审查的影响，部分可能是因为媒体上有很多泡沫言论，还可能因为英国央行近期辞令一定程度上改变了预期，”RICS资深分析师Josh Miller表示。
英国央行总裁卡尼曾表示，房地产市场对英国经济构成最大威胁。过去一年，英国经济出现了惊人的快速复苏。
英国央行料将在6月17日的金融政策委员会会议后于本月稍后宣布新的抵押贷款管控措施。(完) (编译 白云/朱晓军；审校 孙茉莉)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。