《美国重要政经日程》--6月12日

美国热股：高盛季度获利受交易营收拖累不及预期，盘初急跌逾3%
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数，5月进出口物价
1230 - 商务部公布5月零售销售
1230 - 农业部公布一周出口销售
1400 - 商务部公布4月企业库存
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售，并宣布发售30年期通膨保值债券(TIPS)
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路流量
1700 - 财政部发售30年期公债
2000后 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王翔琼；审校 戴素萍)
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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