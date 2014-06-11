全球商品：中国对铜铝融资的调查可能扩大至铁矿石和大豆--对冲基金

三位知情消息人士告诉路透，至少有两家在中国涉足商品融资的全球性银行，已要求部分客户将用作贷款抵押的铜和铝转至监管更完善的仓库。

King在伦敦国际衍生品博览会(International Derivatives Expo)上对记者称，“事情还没完，未来几个月调查会加剧，”

King还称，在主要银行削减大宗商品曝险之际，贸易商嘉能可 等从事该业务的其他企业将继续把业务转移至上游，并买入生产资产以提高利润。

“作为一个交易商，如果波动率较低，许多大宗商品价格偏低，那意味着利润率也低，”King表示；其同时还任职于RCMA Group，这是另外一家从事橡胶和糖等实货交易的企业。

“所以人们不得不从其他领域获取利润，并逐渐将业务移至上游。所以我认为趋势肯定会越发走向垂直整合，我们希望参与其中。”(完)