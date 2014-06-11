全球商品：中国对铜铝融资的调查可能扩大至铁矿石和大豆--对冲基金

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
三位知情消息人士告诉路透，至少有两家在中国涉足商品融资的全球性银行，已要求部分客户将用作贷款抵押的铜和铝转至监管更完善的仓库。
King在伦敦国际衍生品博览会(International Derivatives Expo)上对记者称，“事情还没完，未来几个月调查会加剧，”
King还称，在主要银行削减大宗商品曝险之际，贸易商嘉能可 等从事该业务的其他企业将继续把业务转移至上游，并买入生产资产以提高利润。
“作为一个交易商，如果波动率较低，许多大宗商品价格偏低，那意味着利润率也低，”King表示；其同时还任职于RCMA Group，这是另外一家从事橡胶和糖等实货交易的企业。
“所以人们不得不从其他领域获取利润，并逐渐将业务移至上游。所以我认为趋势肯定会越发走向垂直整合，我们希望参与其中。”(完)
(编译 王兴亚/于春红; 审校 孙茉莉/白云)
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。