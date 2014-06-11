美国与加拿大经济指标预测--6月12日-6月19日****

美国热股：高盛季度获利受交易营收拖累不及预期，盘初急跌逾3%
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月9日当周
6月12日(四)
1230 美国进口价格 5月 +0.2% -0.4%
出口价格 +0.1% -1.0%
1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.6% +0.1%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.4% 持平
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月7日当周 31 31.2
四周均值(万人) -- 31.025
续请失业金人数(万人) 5月31日当周 259.8 260.3
1230 加拿大新屋价格(较前月) 4月 +0.2% +0.2%
1230 加拿大产能利用率 第一季 82.4% 82.0%
1400 美国企业库存 4月 +0.4% +0.4%
6月13日(五)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 4月 +0.4% +0.4%
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月终值 +0.1% +0.6%
(较上年同期) +2.4% +2.1%
核心PPI(较前月) +0.1% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +1.9%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 83.0 81.9
现况指数 95.7 94.5
预期指数 74.6 73.7
1355 美国路透/密西根大学未来一年通胀预期指数 6月初值 -- 3.3%
未来五年通胀预期指数 -- 2.8%
1430 美国ECRI经济领先指标 6月6日当周 -- 134.9
6月16日当周
6月16日(周一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 15.70 19.01
1300 美国整体资本净流动(亿美元) 4月 -- 净流出1,261
外资购买美国公债(亿美元) 4月 -- 净买入259
1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.4% -0.6%
制造业产出(较前月) +0.6% -0.4%
产能利用率 78.8% 78.6%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 47 45
6月17日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月14日当周 -- -2.8%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.8% +1.8%
1230 美国实质所得 5月 +0.2% -0.3%
1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 103.4 107.2
建筑许可年率(万户) 107.5 105.9
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月14日当周 -- +3.3%
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.3%
6月18日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月13日当周 -- 387.1
再融资指数 -- 1,528.9
1230 加拿大趸售贸易(较前月) 4月 -- -0.4%
1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字959 赤字811
1800 美国联邦储备理事会(美联储/FED)基金利率目标 -- --
美联储量化宽松政策月度购债总规模(亿美元) -- 450
6月19日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月14日当周 -- --
四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 6月7日当周 -- --
1400 美国领先指标 5月 +0.5% +0.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 14.8 15.4
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 5月 -- -- (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西
兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王翔琼；审校 戴素萍)
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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