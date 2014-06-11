中国金属：银行要求客户将金属库存转移至接受更多监管的仓库--消息

路透香港6月11日 - 三位有直接消息的人士表示，至少两家在中国开展大宗商品融资业务的全球性银行，已经要求他们的部分客户将作为抵押品的铜和铝转移至接受更多监管的仓库。

银行业者和贸易商已经在紧急核查存放在中国的金属库存的安全性。在青岛港口发现金属融资违规后，中国警方正在调查第三方企业的金属仓单重复质押问题。

两位消息人士称，渣打银行 和南非标准银行 已经联系了他们的客户。

两位消息人士表示，两家银行已经要求客户把部分金属库存转移至运营商直接拥有的仓库，而非第三方租赁的仓库。消息人士所在公司有金属存放在上海和广东省的保税仓库。

另一位仓储企业的人士也证实了银行的要求。

“我们已经接到要求，把库存转移到仓储运营商所有的、并非租赁的仓库中，”一位消息人士说。其所在公司从事铝和铜贸易，并在中国生产铝。

记者询问渣打银行是否已要求客户转移库存，该行在电子邮件声明中称，围绕商品融资中国目前出现了一些问题，该行正在监控进展。

渣打银行大宗商品部门全球主管Arun Murthy表示，商品融资仍是该行的主要关注点之一。