中国金属：银行要求客户将金属库存转移至接受更多监管的仓库--消息

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透香港6月11日 - 三位有直接消息的人士表示，至少两家在中国开展大宗商品融资业务的全球性银行，已经要求他们的部分客户将作为抵押品的铜和铝转移至接受更多监管的仓库。
银行业者和贸易商已经在紧急核查存放在中国的金属库存的安全性。在青岛港口发现金属融资违规后，中国警方正在调查第三方企业的金属仓单重复质押问题。
两位消息人士称，渣打银行 和南非标准银行 已经联系了他们的客户。
两位消息人士表示，两家银行已经要求客户把部分金属库存转移至运营商直接拥有的仓库，而非第三方租赁的仓库。消息人士所在公司有金属存放在上海和广东省的保税仓库。
另一位仓储企业的人士也证实了银行的要求。
“我们已经接到要求，把库存转移到仓储运营商所有的、并非租赁的仓库中，”一位消息人士说。其所在公司从事铝和铜贸易，并在中国生产铝。
记者询问渣打银行是否已要求客户转移库存，该行在电子邮件声明中称，围绕商品融资中国目前出现了一些问题，该行正在监控进展。
渣打银行大宗商品部门全球主管Arun Murthy表示，商品融资仍是该行的主要关注点之一。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。