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货币新闻 | 2014年 6月 12日 星期四 07:45 BJT

国际油市：美国原油期货守在104美元上方，此前美国原油库存减少

路透新加坡6月12日 - 美国原油期货周四徘徊于每桶104美元上方，守住上日的温和涨幅，此前数据显示美国上周原油库存降幅大于预期。

2324GMT，美国原油7月合约 上升0.04美元，报每桶104.44美元。

截至6月6日当周，美国原油库存减少260万桶，高于路透受访分析师预期的减少190万桶。
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