国际油市：美国原油期货守在104美元上方，此前美国原油库存减少

标题新闻：英国民众可利用提前大选表明其希望与欧盟保持怎样的关系-欧洲议会英退主要谈判代表
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡6月12日 - 美国原油期货周四徘徊于每桶104美元上方，守住上日的温和涨幅，此前数据显示美国上周原油库存降幅大于预期。
2324GMT，美国原油7月合约 上升0.04美元，报每桶104.44美元。
截至6月6日当周，美国原油库存减少260万桶，高于路透受访分析师预期的减少190万桶。
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路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。