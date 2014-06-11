《中国报摘》--中国证券报6月12日

* 头版头条:

--中国总理李克强主持召开国务院常务会议，按照统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生的要求，实施定向调控、注重标本兼治，推动经济优化升级，部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带，讨论通过《物流业发展中长期规划》，决定简化合并增值税特定一般纳税人征收率，减轻企业负担。

* 其他:

--中原地产市场研究部数据显示，截至6月11日，30家上市房企发布了前五月数据。其中，销售业绩同比下降的房企达17家，占比为56.67%。完成任务不足30%的企业达19家，占比为63.3%。

--6月10日以来，有关沈阳松绑“限购令”的消息可谓一波三折。最新消息显示，沈阳市政府部门否认全面取消限购。业内人士认为，上述松绑政策应属“口头通知”，虽未发布文件，但实际上已在执行。

--丽珠集团 公告称，根据相关规定，公司推出股权激励计划条件尚未成熟，决定延后推出股权激励计划。公司承诺，三个月内不再筹划股权激励计划事项。公司股票自6月12日开市起复牌。