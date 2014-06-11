《中国报摘》--中国证券报6月12日

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
* 头版头条:
--中国总理李克强主持召开国务院常务会议，按照统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生的要求，实施定向调控、注重标本兼治，推动经济优化升级，部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带，讨论通过《物流业发展中长期规划》，决定简化合并增值税特定一般纳税人征收率，减轻企业负担。
* 其他:
--中原地产市场研究部数据显示，截至6月11日，30家上市房企发布了前五月数据。其中，销售业绩同比下降的房企达17家，占比为56.67%。完成任务不足30%的企业达19家，占比为63.3%。
--6月10日以来，有关沈阳松绑“限购令”的消息可谓一波三折。最新消息显示，沈阳市政府部门否认全面取消限购。业内人士认为，上述松绑政策应属“口头通知”，虽未发布文件，但实际上已在执行。
--丽珠集团 公告称，根据相关规定，公司推出股权激励计划条件尚未成熟，决定延后推出股权激励计划。公司承诺，三个月内不再筹划股权激励计划事项。公司股票自6月12日开市起复牌。
--6月初神华集团针对不同动力煤种的区别调价措施所产生的负面效应开始显现。6月11日最新公布的环渤海地区发热量5,500大卡动力煤的综合平均价格报收于532元/吨，环比下降2元/吨。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。