金砖国家：6月11日股汇市收盘纵览

路透6月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月11日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.15%，收报1,056.04点。
中国股市：沪综指微收升至一个半月新高，MSCI指数未纳入A股难阻反弹
香港股市：小幅收低，因投资者了结近期获利
中国汇市：人民币随中间价收低终结三连涨，但升值预期持续转强
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拉美股市：巴西股市连续第四日上涨，此前民调显示在10月大选前，总统迪尔玛·罗塞夫的支持率进一步下降，外界愈发预期新政府将利好市场。其他拉美股市持平至收低，因美股自纪录高位下滑。民调公布后Bovespa指数 上升1.1%至逾七个月高位。
拉美汇市：巴西雷亚尔连升四日后回软，墨西哥比索和智利比索变动不大
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南非股市：主要股指连续第三日触及纪录高位，随后因投资者锁定获利而略有回落，终场小幅收低。指标Top-40绩优股指数 跌0.19%至45,644点，稍早最高涨至46,010点；综合指数 下跌0.15%至50,659点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，市场预期南非信贷评等将被下调
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印度股市：中断四日连涨，因投资者对基础设施和资本财等近期表现出众的股票获利了结，盘中曾连续第四日创下历史高位。指标BSE指数 收低0.43%报25,473.89点，稍早一度上涨0.59%至纪录高位25,735.87点，超越周二所及高位25,711.11点；NSE指数 收低0.39%报7,626.85点，早前最高上升0.57%至历史高位7,700.05点，超于之前所及高点7,683.20点。
印度汇市：印度卢比守在窄幅区间内，因国内缺乏新数据，促使投资者在场边观望，而且亚洲汇市和股市表现喜忧参半，未能给国内市场提供明晰指引。卢比兑美元 收报59.27/28，基本持平于周二收盘位59.29/30，盘中该货币对陷入59.22-59.36窄幅区间。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.21%，报744.12点。指标RTS指数 涨0.45%，报1,374.940点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.04%，至34.3790卢布；卢布兑欧元 涨0.05%，至46.4930卢布。(完)
(整理 王翔琼；审校 孙茉莉)