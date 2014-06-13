版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 09:32 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
  ============================================================================
  一、新债发行：

  中国财政部代理258亿元人民币三年期地方政府债上午9:50-10:30招标，利率预测均值4.03%
  财政部代理258亿元五年期地方政府债上午9:50-10:30招标，利率预测均值4.15%
  长江电力 20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和国开行主承 
  长沙通程实业(集团)2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承
  华电集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和建行主承
  深圳市东阳光实业发展5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承
  江苏大丰海港控股集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中行主承
  广东粤电航运3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承
  潍坊滨海投资发展18亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
  国家开发投资公司45亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和国开行主承    
  阿拉尔市新鑫国资经营10亿元八年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，信达证券主承
  湖南常德德源投资开发10亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，广发证券主承
  池州市贵池金桥资产经营发展9.5亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA-)，民生证券主承
  长兴交通投资集团6亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承
  ===========================================================================
  二、新债上市：     
  
  国开行50亿元三年期固息增发债140208，参考收益率4.5785%
  国开行50亿元五年期固息增发债140209，参考收益率4.6916%
  国开行50亿元七年期固息债140214，票面利率4.77%
  国开行40亿元10年期固息增发债140211，参考收益率4.8147%
  农发行50亿元一年期固息债140437，票面利率4.13%    
  兴宁建设投资集团15亿元七年期固息债1480312，票面利率7%
  国泰君安证券20亿元三个月期短融071402006，票面利率4.4%
  南方电网50亿元六个月期超短融011407002，票面利率4.4%
  五矿集团30亿元八个月期超短融011433005，票面利率4.73%  
  正泰集团5亿元一年期短融041452033，票面利率5.5%
  中澳控股集团2亿元一年期短融041453070，票面利率7.39%   
  中信证券 40亿元三个月期短融071403006，票面利率4.49%
  华侨城集团10亿元一年期短融041454033，票面利率4.7%
  大唐新能源 20亿元一年期短融041456029，票面利率4.9%
  昆山经济技术开发区资产经营12亿元一年期短融041454034，票面利率5.25%  
  深圳地铁集团30亿元一年期短融041456030，票面利率4.85%
  江西建工集团3亿元三年期中票101464021，票面利率7.8%
  淄博市城市资产运营12亿元5年期中票101454029，票面利率6.3%
  ============================================================================
  三、缴款：   

  唐山市丰南建设投资20亿元七年期固息债1480339，票面利率7.23%
  宁沪高速  2亿元九个月期超短期融资券
  国电电力 39亿元九个月期(266天)超短融
  大连建设投资集团3亿元一年期短融
  宁波亚洲浆纸业公司5亿元一年期短融
  山东魏桥铝电10亿元一年期短融  
  北京粮食集团5亿元五年期中票
  神华集团200亿元五年期中票
  中升大连集团6亿元两年期中票      
  石家庄国控投资集团20亿元五年期中票
  中国电子信息产业集团40亿元五年期中票
  ============================================================================
  四、还本付息： 
               
  中国国电集团60亿元九个月期超短融011309005到期兑付，票面利率4.75%
  中国铁物20亿元九个月期超短融011318005到期兑付，票面利率5.1%
  中国神华  100亿元九个月期超短融011367001到期兑付，票面利率4.63%
  中国电建 24亿元一年期短融041353046到期兑付，票面利率4.09%
  广州医药有限公司4亿元一年期短融041358050到期兑付，票面利率5.1%
  岳阳林纸 6.5亿元一年期短融041360043到期兑付，票面利率5%
  国开行30亿元六个月期同业存单111301001到期兑付，参考收益率5.25%
  中信银行  18.3亿元三个月期同业存单111408002到期兑付，参考收益率5.00%
  06南山债 068030付息    
  07中国铝业债 078020付息
  11农发10 110410付息
  11辽阳债 1180115付息
  11金川MTN1 1182177付息
  12附息国债21 120021付息
  12工行01 1205001付息
  12铁道01 1280175付息
  12锦城投债 1280177付息
  12临矿MTN1 1282194付息
  12山航MTN1 1282195付息
  12桂有色MTN1 1282196付息
  13晋国新MTN2 1382303付息
  13招商局MTN1 1382304付息
  13招商局MTN2 1382305付息    
  ===========================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国秦川发展 周四晚间公告称，拟提前兑付“13秦川债” ，因公司筹划将控股股
东--陕西秦川机床工具集团资产注入上市公司后，13秦川债持有人有权要求清偿债务。 
    
    今日公布5月固定资产投资(不含农户)       (1-4月17.3%)        
              社会消费品零售总额            (4月11.9%)      
              工业增加值                    (4月8.7%)            
              房地产投资和销售情况月度报告         
    6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告     
    6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值            (5月初值49.7)          
    6/27公布1-5月规模以上工业企业利润               
  =============================================================================
    
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 吴芳/边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐