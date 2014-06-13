《中国债券市场每日交易备忘》--6月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部代理258亿元人民币三年期地方政府债上午9:50-10:30招标，利率预测均值4.03% 财政部代理258亿元五年期地方政府债上午9:50-10:30招标，利率预测均值4.15% 长江电力 20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和国开行主承 长沙通程实业(集团)2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 华电集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和建行主承 深圳市东阳光实业发展5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 江苏大丰海港控股集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中行主承 广东粤电航运3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 潍坊滨海投资发展18亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 国家开发投资公司45亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和国开行主承 阿拉尔市新鑫国资经营10亿元八年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，信达证券主承 湖南常德德源投资开发10亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，广发证券主承 池州市贵池金桥资产经营发展9.5亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA-)，民生证券主承 长兴交通投资集团6亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 国开行50亿元三年期固息增发债140208，参考收益率4.5785% 国开行50亿元五年期固息增发债140209，参考收益率4.6916% 国开行50亿元七年期固息债140214，票面利率4.77% 国开行40亿元10年期固息增发债140211，参考收益率4.8147% 农发行50亿元一年期固息债140437，票面利率4.13% 兴宁建设投资集团15亿元七年期固息债1480312，票面利率7% 国泰君安证券20亿元三个月期短融071402006，票面利率4.4% 南方电网50亿元六个月期超短融011407002，票面利率4.4% 五矿集团30亿元八个月期超短融011433005，票面利率4.73% 正泰集团5亿元一年期短融041452033，票面利率5.5% 中澳控股集团2亿元一年期短融041453070，票面利率7.39% 中信证券 40亿元三个月期短融071403006，票面利率4.49% 华侨城集团10亿元一年期短融041454033，票面利率4.7% 大唐新能源 20亿元一年期短融041456029，票面利率4.9% 昆山经济技术开发区资产经营12亿元一年期短融041454034，票面利率5.25% 深圳地铁集团30亿元一年期短融041456030，票面利率4.85% 江西建工集团3亿元三年期中票101464021，票面利率7.8% 淄博市城市资产运营12亿元5年期中票101454029，票面利率6.3% ============================================================================ 三、缴款： 唐山市丰南建设投资20亿元七年期固息债1480339，票面利率7.23% 宁沪高速 2亿元九个月期超短期融资券 国电电力 39亿元九个月期(266天)超短融 大连建设投资集团3亿元一年期短融 宁波亚洲浆纸业公司5亿元一年期短融 山东魏桥铝电10亿元一年期短融 北京粮食集团5亿元五年期中票 神华集团200亿元五年期中票 中升大连集团6亿元两年期中票 石家庄国控投资集团20亿元五年期中票 中国电子信息产业集团40亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国国电集团60亿元九个月期超短融011309005到期兑付，票面利率4.75% 中国铁物20亿元九个月期超短融011318005到期兑付，票面利率5.1% 中国神华 100亿元九个月期超短融011367001到期兑付，票面利率4.63% 中国电建 24亿元一年期短融041353046到期兑付，票面利率4.09% 广州医药有限公司4亿元一年期短融041358050到期兑付，票面利率5.1% 岳阳林纸 6.5亿元一年期短融041360043到期兑付，票面利率5% 国开行30亿元六个月期同业存单111301001到期兑付，参考收益率5.25% 中信银行 18.3亿元三个月期同业存单111408002到期兑付，参考收益率5.00% 06南山债 068030付息 07中国铝业债 078020付息 11农发10 110410付息 11辽阳债 1180115付息 11金川MTN1 1182177付息 12附息国债21 120021付息 12工行01 1205001付息 12铁道01 1280175付息 12锦城投债 1280177付息 12临矿MTN1 1282194付息 12山航MTN1 1282195付息 12桂有色MTN1 1282196付息 13晋国新MTN2 1382303付息 13招商局MTN1 1382304付息 13招商局MTN2 1382305付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国秦川发展 周四晚间公告称，拟提前兑付“13秦川债” ，因公司筹划将控股股 东--陕西秦川机床工具集团资产注入上市公司后，13秦川债持有人有权要求清偿债务。 今日公布5月固定资产投资(不含农户) (1-4月17.3%) 社会消费品零售总额 (4月11.9%) 工业增加值 (4月8.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳/边竞)