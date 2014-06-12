《美债周四展望》公债价格变动不大，谨慎关注30年期公债标售

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 海外央行标售参与度降低

* 投资人谨慎关注明日30年期公债标售

路透纽约6月11日 - 美国公债价格周三持平至小幅下滑，交投清淡，今日美国10年期公债标售乏善可陈，令人担心市场对美国长期公债的需求减弱。

标售后美国公债有卖压。此次标售得标利率高于预期，显示投资人对持有美债要求更高回报。海外央行参与度再度下降，延续2月来的趋势。

此次标售的得标利率为2.648%，标售前二级市场水准为2.64%，认购倍数为2.88，4月为2.63，均值为2.65。

包括海外央行在内的间接投标得标仅为36.1%，上月为49.3，均值为45.2。

“标售结果有些令人失望。间接投标水准在较低端。”Action Economics董事总经理Kim Rupert表示。

纽约尾盘，10年期公债 跌1/32，收益率报2.642%，周二尾盘报2.648%，全球市场稍早该收益率一度触及一个月高位2.662%。

Rupert认为对美国公债的需求目前已经减少，原本预计在欧洲央行放宽货币政策后可能会有的对美债需求未能实现。

市场人士原本臆测全球投资人会买入更多美债，因相对德债估值较低。

“德债和美债之间套利的整个概念被夸大了。”Rupert称。

美国30年期公债 价格持稳，收益率报3.466%，周二尾盘报3.481%。

标售前，部分市场人士已经担心对美国公债的需求不振。

“两周前的两年期、五年期和七年期公债标售得标利率均高于市场利率，投资人有些担心普遍缺乏需求的趋势将可能会持续。”ED&F Man固定收益利率部门主管Tom di Galoma表示。

CRT在研究报告中指出，过去五次续发10年期公债中有四次得标利率高于预期，今日间接投标得标为5月来最低。

周四，美国财政部将发售本周最后一笔130亿美元30年期公债。

近期30年期公债标售需求也不振，过去五次发售中有两次得标利率高于预期。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]