《全球重要经济事件一览表》--6月12日-6月19日

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6月12日(四)
卢森堡-欧盟统计局会议(至6月13日)，演讲嘉宾包括：卢森堡财长Pierre Gramegna、英国央行货币政策委员会委员威尔。
伦敦-英国央行总裁卡尼和财政大臣欧思邦在伦敦市长官邸举行的活动上讲话。
马德里--西班牙央行监管和金融稳定主管参加一个圆桌会议。
布鲁塞尔--比利时央行发布金融稳定性评估报告(1200)。
雅典--希腊副财长Christos Staikouras发布1-5月预算报告(0800)。
渥太华--加拿大央行公布半年度金融体系评估，随后召开记者会(1430)。
东京-日本央行货币政策会议(至6月13日)。
惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明和官方利率。
6月13日(五)
华盛顿--美国财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)在国家房屋协会(National Housing Conference)第42届年会的政策研讨会中讲话(1315)。
克罗地亚杜布罗夫尼克--克罗地亚央行举办第20届杜布罗夫尼克经济会议。欧洲央行执委科尔在会上发表讲话(1230)。
马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)将在储蓄银行基金会(FUNCAS)发表刊物“大衰退后的货币政策”的陈述会上致开场词。
斯德哥尔摩--国际货币基金组织(IMF)召开新闻发布会，同时公布对瑞典经济形势的年度评估报告。
斯德哥尔摩--瑞典央行理事会全体会议。
6月16日(一)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发布美国经济年度评估(1330)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德举行新闻发布会，讨论该报告。
布鲁塞尔--欧盟执委会将公布2014年版本的税收趋势报告。
6月17日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的议息会议(至6月18日)。
华盛顿--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)在一个大会上做主题讲话(1300)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决议宣布(至6月18日)。
东京--日本央行公布5月决策会议记录(2350)。
悉尼--澳洲央行公布6月政策会议记录(0130)。
哥本哈根--丹麦央行公布季度货币评估报告，随后丹麦央行总裁Lars Rohde召开新闻发布会(0830)。
6月18日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，稍后美联储主席叶伦举行季度记者会(1830)。
伦敦--英国央行货币政策委员麦卡弗蒂发表讲话，关于英国货币政策在2014年及未来面临的挑战。
加拿大安大略--澳洲央行总裁史蒂文斯在Western University大学毕业典礼上讲话(0200)。
6月19日(四)
柏林--美国财政部长杰克卢访问德国。
卢森堡--欧元集团会议。
奥斯陆--挪威央行政策委员会举行议息会议(0800)。
日本秋田--日本央行审议委员森本宜久讲话。
苏黎世--瑞士央行举行货币政策评估会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 徐文焰)