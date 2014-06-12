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亚洲 | 2014年 6月 12日 星期四 08:55 BJT

全球金市：钯金持稳于13年半高位附近，受供应忧虑提振

路透新加坡6月12日 - 钯金价格周四持稳于逾13年高位附近，因围绕南非长达五个月罢工的供应担忧，促使工业用户和投资者买盘。

0019GMT，现货钯金 基本持平于每盎司857.15美元；周三价格一度升至2001年2月以来最高位862.50美元。

现货金 几无变动，报每盎司1,261.09美元。上周金价守在四个月低点1,240.61美元上方。

随着南非展开年度薪资谈判，铂金业五个月的罢工分量颇重，或将影响今年其他工会薪资要求的协商。(完)

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(编译 王翔琼；审校 孙茉莉)
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