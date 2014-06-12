港报财经评论：投资机会始终在新经济股--经济日报6月12日

投资机会始终在新经济股/ 林瑞芬

A股未获纳入MSCI新兴市场指数，港股昨失落而回，报跌0.25%，国指跌0.1%；大市成交额525亿港元，沽压轻微。MSCI明显最终结果只考虑在2015将A股纳入，并在6月27日前推出独立的中国A股指数公告指，暂不将A股纳入新兴市场指数，只好玩着“沪港通”先！且看港交所 昨早低见145.2港元，收报147.3港元，全日升0.4港元，都续寄望“沪港通”。无可否认，目前大市交投是弱一些，瑞信刚发表报告将其投资评级由“跑赢大市”降至“中性”，目标价由165港元降至160港元。券商可以有变化评级，投资者又可以怎么面对？要理解南韩与台湾争取升级成已开发市场指数已是多年，A股今年被拒纳入新兴市场，之后，可能又是多年。中、港股市惟有互相交流，始终对港交所有中期利好的发展，通完上海股市，下一步也是深圳股市，自己砌好堡垒，不怕日后人家不跟你玩。港交所始终有其吸引力，推测瑞信下调对其目标价的冲击有限，逢低收集。

催化剂失落，港股昨略为回吐表现尚算平静。技术而言，守于22,800，借欧、美股市尚在牛气势头下，仍不减反覆挑战23,500至24,000之可能性。大市交投低，始终就不宜扶弱，濠赌股昨虽见有技术性反弹，金沙中国 、银娱 昨分别弹升3.6%及3%，券商瑞信也撑话濠赌股基本面仍强，可收集，作为散户不宜太过心动。且看金沙中国之前不会轻易失守基金减持价55.45港元，昨收53.7港元，至今股价未返上其中，就知气虚，后市要有大补药才能强心。

4、6月人行两度定向降准，本周的一次，从总量影响来看。城商行、农商行和农合行总存款大概18万亿港元，略估算这次降准释放资金为600至800亿港元；总存款余额是108万亿港元，全面降准0.5%释放资金是约5,400亿港元。对比可见，政策效力远不及全面降准。央行有关负责人10日接受新华社专访时表态，下一阶段央行将灵活运用多种货币政策工具，充分发挥差别存款准备金率政策的正向激励作用，加大相关政策参数的调整力度和频道，增加再贷款、再贴现力度，支援小微企业、“三农”发展。(B07)

................................................................

盈利料倒退，中移动看淡/ 余少文

A股未能纳入MSCI指数，中国内地股市跟中资股立即失色。至于早前领涨的中国移动 进军泰国，但遭券商唱淡，加上今年盈利倒退会扩大，吸引力下降。中国内地股市昨日反覆靠稳，国企指数则跌10点，收报10,508点，成交额106亿港元，47%主板H股逆市上升。而红筹指数跌25点或0.6%，收4,302点，成交额46亿港元。过去曾憧憬大摩会将A股纳入旗下指数，但日前已有证券商看淡A股打入MSCI指数，昨日终于确认。大摩指中国内地的QFII和RQFII配额制度，有投资的局限，惟明年会再研究是否纳入A股，因为国际投资者普遍支持A股进入指数。

相信沪港通即使在第四季推出，在QDII和RQDII的局限性下，中国内地开放A股市场仍然会缓慢，到明年今日也不会有太大进展，即是说明年可能又一次令中国内地投资者失望。或者要中国内地真正开放市场，人民币国际化等后，A股才有机会进入MSCI指数，即要继续等。至于早前带动大市反弹的中移动，过去3周反覆滑落，尤其股息除净后，不建议投资者现水平追入中移动，因为担心中移动反弹结束，要下试70港元；若然70港元失守则下试3月低位63.65港元，除非股价重上78港元及企稳，因为可以重越各平均线，后市可以踏实一点。只是指数由去年9月高位89.2港元跌至3月低位63.65港元，以0.618倍反弹为79.4港元，股价5月高见78.6港元便回落，除非有利好消息，否则下试70港元的机会颇高。

当然，中移动日前公布斥资68.2亿港元，购入泰国电讯商True Corporation的18%股权，如没有记错，这应是中移动第一个海外投资，可惜不少证券商都看淡中移动这次投资。证券商认为投资泰国在短期内难以推动中移动盈利，并指中移动应该重点发展本土的4G，解决2G、3G和4G的业务问题，加上今明两年是全力发展4G网络的建设期，不应境外投资。实际上，中移动去年底推出4G后，由2月开始公布的4G上客量是拾级而上，4月新增客户便有200万户，较3G推出时的上客量速度更快。而股价在3月至5月回升，主要受惠三大电讯商拟合组公司负责网络基站等建设，因为可以减轻电讯商每年的资本开支，为未来提升盈利。至于中移动投资泰国，相信中移动海外投资会陆续有来，或要壮大海外投资来提升自身下滑中的盈利。(B05)