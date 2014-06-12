港报财经评论：谁是美股最后买家?--信报6月12日

谁是美股最后买家?/ 习广思

昨天讲到另类美股估市法，其实今年股市预测错多对少，港股和美股都一样，年初大家以为美股势必延续升势，但1月大市跌，3月动力股急挫，配合债市急涨，都令许多投资者跌破眼镜。截至周三止，标普500指数今年至今升幅5.5%，纳指大起大跌亦有升幅3.8%，前者突破后创新高，后者逐步向高位收复失地。到底下半年美股是跌是升？投资者一方面忧虑低波幅（太过安定），另一方面又担心公司盈利增长无以为继，但近日就有多个分析员指出，除了经济复苏憧憬、联储局政策等因素，以及全球宽松环境利好外，另一支持美股的因素其实是公司持续回购股份，造成股票供不应求局面，情况如现时债市一样。

高盛最近一份报告指出，今年5月标普500指数不跌反升，未有出现Sell in May的现象，但实际上投资者做了抛售动作，因为整体互惠基金的资金流出规模近100亿美元，小型股资金外逃规模最厉害，机构性、杠杆性仓位如期货也在下降。资金流出的一个原因是退休金在股市高位继续再平衡，减持股票买入债券。然而，标普500VIX指数持续下跌，意味着资金流出一定是风险造成，股市长时间上升后开始有疲劳效应。最近美股话题由低波幅，转到公司股份回购。投资者Gary Borsch指出，去年标普500公司股份回购近4,750亿美元，今年首季回购则近1,600亿美元，加上股息增加的效应，均在利好股东。在标普500成分股当中，有近80%利润都是通过回购和派息而提高的。

他指出，投资者未有意会到美股长期居高不落，正是因为很多上市公司每逢股价下跌时都会回购。这反映即使基金等机构性资金，甚至散户（互惠基金）都有意离场时，拥有最多弹药的股市买家，或者说最后一批买家，其实就是上市公司自己。《金融时报》做了一个专题，讲美股回购多而新股少，股票出现求多于供的情况。Capital Economics经济师John Higgins表示，很多美股企业希望透过回购动作告诉投资者，公司股价被低估。不过，公司何以回购？背后理由就是央行长期宽松，手头钱太多。同样道理，近期刺激欧美股市的另一因素是收购合并，背后原因也是许多公司手头资金多所带动。(B01)

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美元候低建长仓/ 苏子

美汇指数自上月28日以大阳烛升破200天平均线阻力收市后，随后更一直保持之上波动及收市。目前美汇指数的10天及20天平均线已升至50、100及200天平均线以上，此平均线排列情况反映后市的走势仍可看高一线；至于日线DMI指标的ADX线已经急速上升至接近40的偏高水平，并且已明显在两条Di线以上，反映美汇指数已经摆脱早前的反覆争持闷局；再配合CCI指标已在100阻力水平来看，相信美汇指数已具备条件向上展开一个较为有力的单边升市，而上述的突破200天平均线为假突破的可能性可说甚低，故目前投资者宜候低建立美元长仓的顺势策略。

看好美元的投资者，目前可用美汇指数的100天平均线作为好淡判别位，只要稍后美汇指数的调整没有明显跌破此平均线收市，预料去年11月中旬所造的81.46高位阻力应不难顺利突破，随后将朝着去年上半年的84.75高位阻力迈进。由于欧洲央行已表示不排除有进一步推出刺激措施的机会，但这边厢联储局却仍在继续收水中，市场甚至预期随着美国经济情况持续好转，美国基本利率有可能会被提前调高。故从基本面上看，美汇指数向上出现一浪高于一浪的单边市走势模式的可能性的确甚高。

此外，若美股下跌，美元亦会受惠于避险资金流入而走高。目前汇市的低波幅的走势模式，相信与市场仍然欠缺一个鲜明的炒作主题有关，但随着美元稍后可以逐步向上作出重大突破后，相信不少投资者会重新入场追逐美元的升浪，届时市场预料会有一些令人信服的炒作主题配合美元此升浪，从而使到汇市可以成功摆脱持续多时的低波幅闷局。美元上升，理论上美元兑日圆亦会向上一同走高才对，但留意美元兑日圆若持续与正在上升中的美汇指数呈背驰的不利走势情况发展，出现应升不升的相反走势的话，届时宜顺着美元兑日圆已形成的弱势入市。而上述的背驰情况其实反映美元与日圆双双走高，而这或与美股急挫，令市场避险情绪飙升，市场情绪全面Risk off有关。(B08)