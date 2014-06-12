全球体育：普华永道发布世界杯指数，巴西是本届大热门

路透上海6月12日 - 四年一度的世界杯足球赛将于周四开幕，国际会计和咨询公司普华永道发布其世界杯指数，本届东道主巴西是大热门， 德国、阿根廷、西班牙将对巴西带来极大威胁。

而福布斯近日则发布今年巴西世界杯国家队价值排行榜，参赛的32支球队市场价值总额超过了67亿欧元。其中卫冕冠军西班牙队以6.8亿欧元名列第一，德国队和巴西队以6.1亿欧元和5.1亿欧元分列二、三名。

与常规预测不同的是，普华永道是从计量经济学角度出发，分析各枝球队在这次世界体育盛事的成与败。其关注因素包括国内注册球员数量、国内顶级联赛平均上座数、申办世界杯次数、是否在主场或所在大陆作赛、最近两次世界杯表现加上国际足协今年排名、是否是南美或欧洲传统足球强国。

普华永道经济师Dan Broadfield 表示，“在之前有关奥运会的分析，我们发现参赛队伍所得奖牌的总数，与其国家或地区的经济规模有很大关系。但是，世界杯就并非如此，参赛国或地区有多少球员、当地对足球运动的热衷、足球是否是当地传统运动项目，以及选手队的近况将是胜负关键。”

在普华永道公布世界杯指数中，除上述四国排名居前外，哥伦比亚、乌拉圭、意大利和英格兰亦跻身前八名。不过普华永道还指出，尽管英格兰排在指数的第八位，但要晋级却是充满挑战，因为同组的乌拉圭及意大利都比英格兰的排名稍高。

报告称，数据分析显示，较在别国参赛，在主场比赛的队伍平均多晋两级。此外，研究发现有很明显的“地区效应”。基于有较多球迷支持，加上习惯当区气候，南美洲球队在此届世界杯将会有更好的成绩。

在小组赛方面，普华永道认为，从指数表现来看，由乌拉圭、意大利和英格兰等参加的D组以及德国、葡萄牙等参加的G组，两组实力明显较其他组别要强。这与外界关于“死亡之组”之争的小组名单相符。

福布斯则认为，由德国、葡萄牙、加纳和美国组成的G组，四支球队的市场价值达到了11亿欧元，是八个小组中比赛价值最高的。而由乌拉圭、意大利、英格兰和哥斯达黎加组成的D组，因为前三支球队均排名世界前十，所以可谓名副其实的“死亡之组”。

这是福布斯继2010年南非世界杯后第二次推出参赛球队的价值榜。