更新版 1-英国经济：当前楼市与以前债务推动的荣景不同--央行委员

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
**同僚的担忧**
与布罗德班特的表态不同，他的部分同僚对房价可能再现泡沫提出了更强硬的警告。其中，英国央行总裁卡尼就对贷款与收入比偏高的抵押贷款案增加发出警告。
英国央行副总裁康利夫上个月表示，忽视房价越来越强的涨势是“危险”之举。
布罗德班特还表示，英国家庭的高负债水平也是升息应循序渐进的原因之一。
决策者在决定何时从纪录低点0.5%升息时，还需要考虑英国经济的闲置产能水平。布罗德班特认为经济存在约1%的闲置产能，在英国央行5月预估的1-1.5%范围中处于下档。
路透访问的分析师预计，英国央行将等到明年第二季才开始升息，但他们预计8月前MPC可能首次出现支持升息的个人投票。 (完) (编译 石冠兰/朱晓军；审校 张涛/徐文焰)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选