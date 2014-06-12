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债券 | 2014年 6月 12日 星期四 11:28 BJT

更新版 1-英国经济：当前楼市与以前债务推动的荣景不同--央行委员

**同僚的担忧**

与布罗德班特的表态不同，他的部分同僚对房价可能再现泡沫提出了更强硬的警告。其中，英国央行总裁卡尼就对贷款与收入比偏高的抵押贷款案增加发出警告。

英国央行副总裁康利夫上个月表示，忽视房价越来越强的涨势是“危险”之举。

布罗德班特还表示，英国家庭的高负债水平也是升息应循序渐进的原因之一。

决策者在决定何时从纪录低点0.5%升息时，还需要考虑英国经济的闲置产能水平。布罗德班特认为经济存在约1%的闲置产能，在英国央行5月预估的1-1.5%范围中处于下档。

路透访问的分析师预计，英国央行将等到明年第二季才开始升息，但他们预计8月前MPC可能首次出现支持升息的个人投票。 (完) (编译 石冠兰/朱晓军；审校 张涛/徐文焰)
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