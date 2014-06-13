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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 08:00 BJT

重温稿-《台湾新债预测》台化15年期公司债得标利率料落在2.00-2.03%区间

路透台北6月12日 - 路透调查显示，台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台化 周五(13日)标售的15年期公司债，得标利率将落在2.00-2.03%区间。

另据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，本次标售的10年期公司债得标利率将落在1.80-1.84%。

台化将于明日标售60亿台币无担保公司债，期限为10、15年，其中10年期预计发行20亿台币、15年期发行40亿台币，公司得依竞价结果增减各年期发行量20亿。

台塑集团为台湾主要公司债发行者；台化长期发行人评等为"twAA-"。(完)

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