重温稿-《台湾新债预测》台化15年期公司债得标利率料落在2.00-2.03%区间

路透台北6月12日 - 路透调查显示，台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台化 周五(13日)标售的15年期公司债，得标利率将落在2.00-2.03%区间。

另据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，本次标售的10年期公司债得标利率将落在1.80-1.84%。