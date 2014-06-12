《全球主要央行动态》--6月12日

以下所列为上周四下午至本周四(6月5日-6月12日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储)两位官员警告称，美联储致力于使美国经济成长获得更加稳固的基础，但如果为避免泡沫而上调利率，再加上其它有关金融市场不稳的迹象，可能让美联储的努力大打折扣。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯主张从货币政策以外想办法，增强金融体系的抗冲击能力。这些办法包括所谓的名义收入目标，旨在维持收入稳定增长，让家庭能够更好地避免破产和止赎。而美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔则认为有必要想办法提高对金融稳定风险的承受度。他认为金融稳定风险和低利率相伴相随，虽然人们不乐见，却无法避免，美国经济需要维持数年的低利率才能逐步回到正常状态。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，失业率下降及其他乐观数据，可能促使他将升息时机预期提前。

有关费舍尔(Stanley Fischer)出任美国联邦储备理事会副主席的提名周二在参议院取得进展，同时还有美联储另外两项人事提名，预计这些提名本周稍后都将获得确认。

**欧元区**

欧洲央行上周四将三大利率调降至纪录低位，以避免欧元区出现日本式通缩的风险，并拉低欧元汇率。欧洲央行首次对银行在央行的隔夜存款收取0.1%的费用，试图迫使银行向中小企业放贷。央行在周四的会议上并未推出所谓的量化宽松政策，但央行总裁德拉吉表示，将在必要时采取进一步举措。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行之前将利率降至纪录低位后，央行“在可预见的未来”不打算进一步降息。他在一场记者会上重申，欧洲央行并没有欧元的目标汇率，无意干预以阻止欧元强势。他形容欧元强势证明欧债危机已经结束。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧亦表示，该央行或许要到年底才能知道其最新政策举措是否有效。

欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼称，央行上周达成的货币政策措施表明，通过降息以应对通缩的空间非常有限。“我们采取非常规措施，既是因为几乎用尽了降息空间，还因为我们希望确保扩张性货币政策能传导到实体经济，”他表示。他还说，这些政策对于亟需继续进行改革的政府也敲响了“警钟”。

欧洲央行决策者强调他们还有更多措施来支撑欧元区经济，上周欧央行宣布一揽子措施来抗击通缩威胁。来自芬兰和斯洛伐克的央行总裁利卡宁和斯马库赫均表示，若有必要欧央行还会祭出更多措施。他俩也是欧洲央行管理委员会委员。

欧洲央行管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)表示，ECB应探讨大规模购买资产的备选方案，并保持这样的工具在必要时准备就绪。

德国央行上调今年德国经济的增长预测，这突显出欧元区成员国之间的差距日趋拉大。德国央行在其半年度预测中称，预估今年经济增长1.9%，12月时的预测为增长1.7%。该数据未经工作日调整。该行维持2015年增长预估在2.0%不变，预计2016年增长率为1.8%。

**英国**

英国央行货币政策委员会决定维持指标利率在0.5%不变，坚守扶助经济重返健全体质的计划，尽管数据显示经济强劲增长且房价快速上扬。该央行还维持量化宽松规模在3,750亿英镑(6,280亿美元)不变。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周一表示，英国央行正逐渐接近升息，夏秋季数据对于决定确切加息时间将起至关重要的作用。英国央行上月的预测显示，只要加息时间不晚于2015年第二季，就足以令央行实现通胀目标，不过麦卡弗蒂的评论表明，他会考虑在一定情况下提早升息。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，一年前出台的大规模刺激政策已经实现了提振实质经济、推动成长和摆脱通缩的目标，不过他称，在两年时间内达到2%的通胀率目标可能需要更长时间才会实现。退出QQE政策可能带来风险，目前而言为时过早。

**韩国**

韩国央行连续第13个月维持利率在2.50%不变不变，市场预期央行最早将于下季加息，但内需疲弱和韩元走强仍可能影响未来的政策前景。

**新西兰**

新西兰央行将指标利率上调25个基点至3.25%，一如市场预期，且为连续第三次决定升息。央行表示随着经济强劲增长加剧通胀压力，将需要继续调升利率。新西兰央行估计到6月止当年内，经济将增长约4%，但该行对未来几年的成长率预期则略微削减。该行亦小幅调降通胀预估。

**中国**

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。这一意料中的定向降准举措火力点在瞄准三农和小微企业外，又增加了刺激消费的内容。显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。

中国央行周三在其发布的2013年年报中称，将继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，进一步优化金融资源配置，改善和优化融资结构和信贷结构。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。央行表示，坚持“总量稳定、结构优化”的取向，保持政策的连续性和稳定性，增强调控的前瞻性、针对性、协同性；针对金融深化和创新发展，进一步完善调控模式，疏通传导机制，提高金融运行效率和服务实体经济的能力。

**其他央行**

巴西央行宣布，外汇干预计划将延至6月30日之后，但没有公布细节，投资者不确定其是否会降低外汇互换规模。外汇互换是该央行干预市场的工具选择。巴西央行在声明中称，晚些时候将公布延长计划的细节。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......