重发-《路透晚报》--6月12日日间新闻摘要（中港台）

(重发以修改部分文章链接) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：5月新增人民币贷款超预期，稳增长措施逐步奏效

中国人民银行周四公布，5月新增人民币贷款8,708亿元，高于路透调查中值的7,500亿元；5月末广义货币供应量(M2同比增长13.4%，路透调查中值为13.1%。5月中国社会融资规模为1.40万亿元，比上月少1,454亿元，比去年同期多2,174亿元。

--中国央行：支持外贸稳定增长，进一步拓宽融资渠道及发展融资租赁

中国央行周三晚间发布支持外贸稳定增长的多项举措，包括进一步拓宽企业融资渠道，积极发展融资租赁，简化跨境贸易和投资人民币结算业务流程等。

--中美关系：中国须加速改革，尽管改革举措可能带来各种冲击--美财长

美国财长杰克卢周三表示，中国需要加速改革以成为更加开放的经济体，尽管所需的改革可能产生各种冲击。他说，美国将在定于7月举行的两国高级别会谈中，敦促中国加快迈向市场经济的步伐。

--中国政策：今年会再次修订政府核准投资目录，力争9月上报--发改委

为落实简政放权，中国国家发改委固定资产投资司长黄民周四表示，政府核准的投资项目目录会在2013年修订的基础上再次修订，会再取消和下放一批，该项工作已于5月启动，力争今年9月上报国务院。

--中国国企：推动国资更多投向关系国家安全、国民经济命脉重要行业--国资委

中国国资委企业改革局局长白英姿称，推动国有资本更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，重点提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全。

--中国评等：标准普尔确认中国AA-/A-1+评级，展望为稳定

评级机构标准普尔周四确认对中国“AA-/A-1+”的评级，展望为稳定。中国强劲的经济增长前景、有力的净外部资产情况和相对健康的财政状况都支持政府信用。

--两岸金融：台湾3月底银行业对大陆曝险总额812.7亿美元，按季增25%

台湾央行周四称，3月底本地银行业对中国大陆曝险总额为812.71亿美元，较去年12月底的649.216亿美元季增25.2%。中国大陆为台湾银行业最终风险净额最高的国家/地区。

【固定收益】

--《分析》中国央行连五周净投放，政策合力营造半年末乐观钱景

为应对半年末时点银行间市场的流动性考验，中国人民银行公开市场本周连续第五周净投放；加上定向降准以及再贷款的配合，多重微刺激叠加继续营造着偏宽松的政策氛围。随着资金源源不断地注入市场，半年末“钱景”相对乐观。

--中国债市：上交所称正研究针对一些风险性高的公司债采取相关措施

中国交易所高收益债在前期大涨之后，本周迎来普跌调整。昨日下午，市场传出“对ST公司债，交易所会对个人投资者实行买入交易权限管理”等传闻，对此上海证券交易所在回复路透询问时证实，正在研究针对风险性高的公司债采取相关措施。

--中国债市：淡静交投中IRS小幅抬升，待经济数据和资金面变化的指引

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周四在清淡交投中小幅抬升；半年末前央行公开市场延续温和的操作基调，不过定向降准和再贷款等消息也已落定，市场暂失去方向感，短期等待经济数据和资金面变化给出进一步指引。

--中国货币市场：预期稳定回购利率盘整，公开市场逾千亿净投放支撑资金面

已进6月中旬，中国银行间资金市场依旧平静无波，周四主要回购利率小幅盘整。因央行公开市场本周净投放逾千亿元人民币支撑流动性，且连续定向降准助增半年末前乐观稳定预期。

--中国债市动态：现券成交清淡收益率变动不大，静待金融数据提供指引

中国银行间市场现券收益率周四早盘波动甚微，成交清淡。交易人士表示，消息面暂陷入平静，短期债市交投意愿比较有限，整体成交略显清淡，机构观望中待即将公布的金融数据提供更多指引。

--中国新债：地方债自发自还试点只需进行债项综合评级--财政部

中国推进地方政府债券自发自还试点的工作在进一步深入。财政部周三发布有关债券信用评级的指导意见，要求试点地区只需进行涵盖各期限(五、七和10年)地方债的综合性评级；意见并未提出要对发债主体进行评级。

【外汇】

--中国外汇：完善市场化人民币汇率机制，国际收支料趋于平衡--外管局

中国国家外汇管理局官员周四称，继续完善市场化的人民币汇率形成机制，发挥对国际收支调节的杠杆作用，同时将保持外汇储备规模合理稳定；后期国际收支将趋于平衡，外汇储备积累势头会逐渐趋缓。外管局总经济师黄国波在接受中国政府网的访谈时称，目前外汇储备的直接和间接收益已不足以抵消产生的问题和代价。

--中国汇市：人民币早盘低开高走，升值预期续加温中间价现企稳之势

中国人民币兑美元 周四低开高走。即期汇率随中间价稍微低开，但其后由结汇逐步发力推高。交易员认为人民币升值预期仍在升温，中间价则有可能在当前价位附近企稳。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收市小跌终结三连涨，观望气氛浓厚大盘陷入整固

中国股市沪综指周四收市小跌。分析师指出，大盘在连涨三天后，反弹动能有所减弱，而市场上缺乏持续热点，且宏观经济前景亦不确定，投资者观望气氛浓厚，今日股指维持窄幅整理走势，成交仍维持在低位水平。

--《焦点》中国调查金属融资问题，市场担心铜涌入LME仓库

成千上万吨“看不见的”铜正在匆忙从中国的一些仓库运出，在未来数月可能仍然看不见。熟悉融资交易的部分市场人士称，还不能确定这部分铜能否，以及会有多少出现在LME每日的库存数据之中。部分参与该市场的消息人士称，其中一部分铜还留在中国，转移到了仓库运营商自己直接拥有的仓库，而不是第三方租赁的仓库。对于担心自己的铜库存是否已被用于质押另一笔贷款的公司来说，这足以打消他们的顾虑。

--路透专访：中国青岛港口金属融资欺诈事件料加速融资贸易去杠杆--行业高层

针对本月初中国青岛港港口金属融资欺诈事件的调查，中国地质矿业(香港)有色金属部总经理薛宝庆表示，该事件对有色金属的融资贸易影响深远，料推动大宗商品融资的去杠杆进程，但对铜市则更多是短期和心理层面的影响，中长期没有任何影响。

--中国经济：打造长江经济带，通过物流业发展中长期规划--国务院

中国国务院周三召开常务会议，部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带，讨论通过《物流业发展中长期规划》，并决定简化合并增值税特定一般纳税人征收率，减轻企业负担。

--中国金融：交银中国财富景气指数下滑，不动产投资意愿首次跌破荣枯线