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债券 | 2014年 6月 12日 星期四 10:56 BJT

欧洲金融：德国央行官员Dombret称重振ABS行业应由市场主导

路透伦敦6月11日 - 德国央行执委会成员Andreas Dombret周三表示，重振资产支持证券(ABS)行业，应该由市场而非公共当局来发挥主导作用。

欧洲央行和英国央行正试图重振ABS市场。

上述两大央行希望对最优质的ABS采取更加宽容的监管方式，以鼓励更多银行打包债务，并推动投资者买入。

在2007-2009年金融危机之后，ABS市场已经缩水到原来的一小部分。当时，基于美国住房次优贷款的证券停止交易，引发了金融危机。

“显然，在危机中，ABS这种资产类别陷入了麻烦，”Dombret在访问伦敦期间向记者表示，并称该行业不应该蒙上污名。

“投资者对ABS感兴趣，而且有充分理由要重振这个市场，”他称。

“首先，这是该行业自己的任务。当重振市场对于该行业本身有利时，就不应该总是呼吁公共当局来带头。”(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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