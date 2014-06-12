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亚洲 | 2014年 6月 12日 星期四 11:10 BJT

更新版 1-澳洲经济：5月就业人口意外下滑，但失业率仍持稳

这样的看法也是市场的主要评估，澳元兑美元 在数据出炉仅小跌至0.9378美元；利率期货<0#YIB:>暗示利率在年底前将维持在2.5%不变。

澳洲央行已连续10个月维持利率不变，有迹象显示过去几次降息正在刺激经济发展。

消费者调查显示，5月信心大幅下滑，6月迄今也没有回升的迹象，引发对支出也将受创的担忧。

这可能是澳洲央行态度审慎的原因之一，央行认为可能要一段时间后，失业率才会开始持续下降。

“澳洲央行表示，真的需要失业率下滑，但目前则是持稳的情况，”道明证券亚太研究主管Annette Beacher表示。

“我们需要见到明显的改变，之后才会开始对劳动市场持乐观看法。该(数据)支持利率暂时按兵不动的作法。”(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 杜明霞)
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