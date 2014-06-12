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债券 | 2014年 6月 12日 星期四 11:30 BJT

标题新闻：EMEA高收益债券市场今年料将再创发债纪录，受助于私募股权IPO强势--穆迪

注：EMEA为欧洲、中东和非洲缩写；IPO为首次公开发行缩写。如欲浏览报告原文，请点选：here

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