台湾货币市场：综所税上缴令分配不均，短率仍持稳区间

* 综所税上缴令资金分配略有不均，惟短率持稳

* 短票与RP利率均持平，预料下周对季底资金状况更清晰

记者 董永年

路透台北6月12日 - 台湾银行间短率区间周四大致持平上日。资金调度人士表示，受个人综合所得税信用卡扣款上缴国库影响，银行间分配略有不均，惟整体资金仍宽裕。

市场交易人士指出，在所得税缴库效应结束后，时序即将迈入月中，市场对季底的资金状况料更为清晰，预料下周起季底效应将逐渐反映在短率变化上。

他们称，今日有见到少量的跨月拆款，成交利率在0.45-0.46%，较月内平均的0.41-0.42%走高约4个基点。

“之前都有准备一些了，市场资金蛮宽的，只要小调一下，几乎没动。”一位大型信用卡发卡行交易员表示。

另一公股银行交易员则称，感觉今日银行端资金比较短缺，“打电话来调钱的比较多。”

今日是银行对个人综所税信用卡扣款日，交易人士预估今年金额将有600亿台币左右。此部分税款为银行透过财金系统当日缴入公库。

本地时间11:30时： --台币兑美元 暂升0.4分报29.999。 --台湾加权股价指数 跌0.29%，报9,202.61点。 --银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.387%；今日区间暂落在0.387-0.395%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日在0.380-0.430%。

**短票发行量略增**

短票市场方面，今日发票量较上日略有增加，票券商为避开季底的资金落点，多已不卖月内的短票。

一大型票券商交易员指出，市况与昨日大同小异，短票要卖掉没有问题。虽然有些行库仍只能买落在月内的票，但公司的库存也有限。

今日银行端月内自保短票利率平稳，大多成交在0.57-0.59%。投信和寿险月内短票利率交投则在0.57-0.58%。30天短票的成交利率主要落在0.58-0.60%，少数高见0.61%。

周四央行存单到期3,392亿台币，存单发行待稍晚公布。 周五央行存单到期3,637.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备负178亿台币，累计超额准备为负809亿台币、加计前期1%的超额准备为1,277亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周四稳于区间。资金调度人士指出，虽然市场整体资金仍属宽松，但投信及寿险都出现资金多缺不一的不均情况，遭解钱的金融机构须重新调度，不过找钱难度并不高。

他们称，时序已在月中，但投信、寿险的用钱需求仍有一些起伏，今日还是有些未预期的资金流动，所幸市场整体的资金水位供应仍然充足，银行端亦可提供适时的补充，整体市况尚属平顺。

“明天和下周市况应该都不太会变动，现在就是看月底那一周变数可能多一点。”一名证券商交易员说。

交易员指出，关于跨月资金的调度状况，供应者仍以寿险及银行为多，且为分散风险，部分金融机构也刻意调整往来对象，平均投信、寿险及银行的往来量，甚至提高与寿险及银行的承作资金，因预期季底投信的赎回较为大量。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。