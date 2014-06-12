《全球市场》亚股走软，伊拉克动荡支撑油价守于三个月高点附近

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
其它主要货币几无变动，其中欧元仍在欧洲央行上周降息后触及的四个月低点附近。
欧元/美元 报1.3540美元，周四所及低点在1.3503美元。日圆/美元 报101.99日圆，此前曾触及一周高位101.86。
美国公债收益率小幅上涨，10年期美债收益率 触及一个月高位2.662%，因此前美国财政部公债标售结果让人失望。收益率最新报2.642%。
钯金 在昨日触及的13年高位处持坚，受南非持续长达五个月的矿工罢工引发的供应忧虑影响。
钯金价格今年迄今已上涨20%，因乌克兰危机导致市场担心全球最大钯金生产国俄罗斯的供应情况。(完)
(编译 蔡美珍/朱晓军/龚芳/白云; 审校 李婷仪/张涛/王兴亚)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。