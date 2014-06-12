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亚洲 | 2014年 6月 12日 星期四 11:35 BJT

《全球市场》亚股走软，伊拉克动荡支撑油价守于三个月高点附近

其它主要货币几无变动，其中欧元仍在欧洲央行上周降息后触及的四个月低点附近。

欧元/美元 报1.3540美元，周四所及低点在1.3503美元。日圆/美元 报101.99日圆，此前曾触及一周高位101.86。

美国公债收益率小幅上涨，10年期美债收益率 触及一个月高位2.662%，因此前美国财政部公债标售结果让人失望。收益率最新报2.642%。

钯金 在昨日触及的13年高位处持坚，受南非持续长达五个月的矿工罢工引发的供应忧虑影响。

钯金价格今年迄今已上涨20%，因乌克兰危机导致市场担心全球最大钯金生产国俄罗斯的供应情况。(完)

(编译 蔡美珍/朱晓军/龚芳/白云; 审校 李婷仪/张涛/王兴亚)
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