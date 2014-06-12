《国际主要央行公开市场操作一览》--6月12日

路透上海6月12日 - 美联储(FED)在4月30日的政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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6/11 买入公债 10.30 02/15/2036 - 05/15/2044

6/10 买入公债 30.17 03/31/2019 - 02/29/2020

6/9 买入公债 9.70 02/15/2036 - 05/15/2044

6/5 买入公债 25.13 08/15/2021 - 02/15/2024

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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6/11 隔夜逆回购 -1,108.75 0.05%

6/10 隔夜逆回购 -1,065.27 0.05%

6/9 隔夜逆回购 -1,050.36 0.05%

6/6 三天逆回购 -1,019.03 0.05%

6/5 隔夜逆回购 -1,037.55 0.05%

在2014年6月12日-7月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储)两位官员警告称，美联储致力于使美国经济成长获得更加稳固的基础，但如果为避免泡沫而上调利率，再加上其它有关金融市场不稳的迹象，可能让美联储的努力大打折扣。

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，失业率下降及其他乐观数据，可能促使他将升息时机预期提前。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/10 七天期反向交易 1,367.659 0.15%(固定利率)

6/10 28天期反向交易 99.70 0.15%(固定利率)

6/10 七天期定期存款 -1,086.498 0.13%

《本周主要新闻》

--欧洲央行上周四将三大利率调降至纪录低位，以避免欧元区出现日本式通缩的风险，并拉低欧元汇率。欧洲央行首次对银行在央行的隔夜存款收取0.1%的费用，试图迫使银行向中小企业放贷。央行在周四的会议上并未推出所谓的量化宽松政策，但央行总裁德拉吉表示，将在必要时采取进一步举措。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 136,780

上周三 134,810

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当期变化 +1,970

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，一年前出台的大规模刺激政策已经实现了提振实质经济、推动成长和摆脱通缩的目标，不过他称，在两年时间内达到2%的通胀率目标可能需要更长时间才会实现。退出QQE政策可能带来风险，目前而言为时过早。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

-- 台湾央行周三公布，共发行789.5亿台币存单，与今日存单到期金额791.5亿相较，存单发行余额减2亿台币。

--台湾央行周二公布，共发行966.5亿台币存单，与今日存单到期金额968亿相较，存单发行余额减1.5亿台币。